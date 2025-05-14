مجلس النواب يدعو لجلسة رسمية لمناقشة بنود جدول الأعمال

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس، إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل، الموافق التاسع عشر من مايو الجاري، والذي يوافق الحادي والعشرون من شهر ذي القعدة 1446 هـ، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس.

هذا وتأتي جلسة مجلس النواب المقررة يوم الإثنين المقبل، في مدينة بنغازي، في سياق سياسي حساس، حيث يشهد الوضع في ليبيا تطورات متسارعة على الصعيدين الداخلي والدولي.

ويعتبر مجلس النواب الليبي، الذي يترأسه عقيلة صالح، أحد الأطراف الأساسية في العملية السياسية بعد الانقسام الذي حدث في البلاد عقب سقوط النظام السابق في عام 2011، وقد دُعيت الجلسة القادمة لمناقشة بنود مهمة، ومن المرجح أن تشمل مواضيع متعلقة بالتطورات السياسية الحالية والقرارات التشريعية التي قد تؤثر على مستقبل العملية السياسية في ليبيا.

وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث يأمل المراقبون أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز الجهود الرامية إلى تجاوز المرحلة الانتقالية والوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية.