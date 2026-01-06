مجلس النواب يدفع نحو شراكة أوسع مع اليونان

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري مع القنصل العام للجمهورية اليونانية لدى ليبيا أثاناسيوس أناستوبولوس سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين، خلال لقاء عقد بمقر ديوان مجلس النواب.

وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة العام الجديد، وسط تأكيد مشترك على أهمية دفع العلاقات الليبية اليونانية نحو آفاق أوسع، بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن العلاقات التي تجمع ليبيا واليونان تستند إلى جذور تاريخية عميقة، بحكم الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة في منطقة البحر المتوسط، مشددًا على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونان في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وناقش اللقاء آليات تعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على دور الدبلوماسية البرلمانية في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب بحث فرص دعم الجهود الرامية إلى استقرار ليبيا.

وتطرق الجانبان إلى سبل تسهيل إجراءات السفر بين البلدين، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه المواطنين الليبيين أثناء تنقلهم، إضافة إلى التأكيد على أهمية تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور، بما يعزز التقارب السياسي ويدفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر فاعلية وتعاونًا.