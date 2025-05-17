مجلس النواب يدين إطلاق النار على المتظاهرين ويطالب بحمايتهم

استنكر مجلس النواب قيام مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، رغم التحذيرات الصادرة عن المجلس وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا قبل انطلاق التظاهرات.

وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لاستخدام العنف لكتم صوت المواطن الحر، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مجلس الدولة لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تبدأ عملها خلال الأيام القادمة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي رئاسة الحكومة.

وشدد مجلس النواب على أن “الحكومة الحالية سقطت منذ ثلاث سنوات بقرار سحب الثقة، واليوم أسقطها الشعب وهي والعدم سواء”.

وهيب المجلس بكافة الجهات الأمنية في طرابلس بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة، مطالبًا المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة حضور الأعضاء جلسة المجلس يوم الإثنين المقبل في مقر المجلس بمدينة بنغازي.