مجلس النواب يدين الاعتداء على «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

أصدرت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب بياناً أدانت فيه بشدة الاعتداء الغاشم الذي تعرض له أسطول الصمود أثناء محاولته إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى سكان قطاع غزة المحاصر، واعتبرت ما جرى انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتحدياً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكدت اللجنة أن هذا الاعتداء يمثل استمراراً لسياسات القمع التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل والمتضامنين الدوليين الذين هبّوا لنصرة النساء والأطفال والشيوخ في غزة، والذين يعيشون أوضاعاً مأساوية نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

وجددت اللجنة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من العدوان المستمر، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لوقف هذه الجرائم ورفع الحصار الظالم المفروض على غزة بشكل فوري.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مواقف ليبيا الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ستظل قائمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه المشروعة في الحرية والعيش الكريم.