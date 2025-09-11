مجلس النواب يدين القصف الإسرائيلي على قطر ويدعو لتحرك دولي وعربي عاجل

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه العدوان العسكري الإسرائيلي على أراضي دولة قطر الشقيقة، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت اللجنة في بيانها، الذي نُشر عبر المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن هذا العدوان يُضاف إلى سجل الاحتلال من الانتهاكات المستمرة، مشددة على أن استمرار سياسة الصمت الدولي تُغذي التصعيد وتهدد الأمن العالمي.

وحملت اللجنة مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة لفشله في أداء واجباته القانونية والأخلاقية، مطالبةً بتحرك عاجل وملزم لوقف العدوان وضمان حماية سيادة قطر.

كما عبرت عن تضامن ليبيا الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدة دعمها لحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

ودعت اللجنة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ لتوحيد المواقف تجاه هذه الانتهاكات، ورفض سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في عدوانه.

وختم البيان بالدعاء لدولة قطر بالسلامة، ودعوة المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام السياسات العدوانية التي تهدد أمن الشعوب واستقرار المنطقة.