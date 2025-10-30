مجلس النواب يدين حادثة بنغازي ويدعو لاتخاذ إجراءات لحماية الأطفال

أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي إدانتها الشديدة لحادثتي قتل الأطفال في مدينتي بنغازي وإجدابيا، حيث أقدم أب على قتل أطفاله في بنغازي، في حين أزهق أب آخر روح ابنه في إجدابيا، هذه الحوادث المروعة أدت إلى آلام كبيرة في قلوب الجميع وأثارت مشاعر الحزن والغضب في مجتمعنا.

واعتبرت اللجنة أن هذه الحوادث هي نتيجة لتزايد ظاهرة العنف الأسري، التي تستدعي منا جميعاً التحرك بشكل عاجل وفاعل للقضاء عليها والحد من انتشارها، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.

وتقدم أعضاء اللجنة وموظفوها بأحر التعازي والمواساة لأسر الأطفال وذويهم، سائلين الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكدت اللجنة في هذا البيان على النقاط التالية:

1. ضرورة حماية الأطفال: يجب أن تكون حماية الأطفال من العنف على رأس أولوياتنا جميعاً، من خلال تحمل المسؤولية الكاملة وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف.

2. التوعية والتثقيف: يجب تنفيذ حملات توعية تبرز مخاطر العنف الأسري وتأثيره المدمر على الأطفال، مع التركيز على تشجيع الإبلاغ السريع عن الحوادث التي تهدد حياة الأطفال.

3. دور الاختصاصي النفسي والاجتماعي: التأكيد على ضرورة دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المؤسسات التعليمية والتربوية، إضافة إلى دور المسجد في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من العنف الأسري.

4. التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية: ضرورة التعاون الجاد بين الأجهزة الأمنية والقضائية لإقرار تدابير وقائية وخطط للتصدي لهذه الظاهرة وتقليص معدلات العنف الأسري.

5. محاسبة المتورطين: يجب محاسبة ومساءلة المتورطين في هذه الجرائم وتطبيق العقوبات الرادعة ضدهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي ختام هذا البيان، تدعو اللجنة جميع أفراد المجتمع إلى تكثيف الجهود والعمل معاً لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال، بحيث نتمكن من تفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.