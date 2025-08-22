مجلس النواب يرحب بدعوة المبعوثة الأممية لتشكيل «حكومة موحدة» جديدة

رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإحاطة هانا تيتيه، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن الخميس.

وثمن رئيس المجلس في بيانه الرسمي الدعوة الواضحة التي أطلقتها المبعوثة الأممية لتشكيل حكومة موحدة جديدة خلال شهرين، تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، باعتبارها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي.

وأكد صالح دعمه الكامل لهذه الدعوة، مشددًا على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.

وشدد في الوقت ذاته على أن الحكومة الحالية هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب والتي نالت ثقته.