مجلس النواب يرحّب بنجاح «انتخابات المجالس البلدية»

رحّب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بنجاح العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي أُجريت في عدد من البلديات الليبية، وعكست أجواء تنظيمية وأمنية منضبطة، وأظهرت مستوى الوعي والمسؤولية لدى المواطنين، وجسّدت إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم المحليين ضمن إطار قانوني ودستوري سليم.

وثمّن رئيس مجلس النواب الجهود التي بذلتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الإعداد والإشراف والتنفيذ، وأبرز التزامها المهني واعتمادها معايير فنية وقانونية دقيقة، وأسهم ذلك في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وإنجازها وفق الأطر المعتمدة.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي أدّته وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في تأمين مراكز الاقتراع وحماية العملية الانتخابية، ووفّر ذلك مناخًا أمنيًا مكّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية واطمئنان.

وأكد رئيس مجلس النواب أن نجاح الانتخابات البلدية يشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار اللامركزية الإدارية، وتعزيز الحكم المحلي، وتمكين البلديات من أداء مهامها الخدمية والتنموية، وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار وبناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون.

وجدّد رئيس مجلس النواب تأكيد دعم مجلس النواب الكامل لكافة الاستحقاقات الانتخابية، واعتبرها السبيل الدستوري والقانوني لتجديد الشرعيات، وتحقيق الاستقرار السياسي، والمضي نحو الأمن والتنمية والازدهار في مختلف أنحاء البلاد.

أعضاء مجلس النواب يشاركون في اقتراع البلديات ضمن المجموعة الثالثة

شارك عضو مجلس النواب يوسف الفاخري في الانتخابات البلدية ببلدية سلوق، وأدلى بصوته مع انطلاق عملية الاقتراع صباح اليوم، وشملت العملية 311 مركزًا انتخابيًا موزعة على 9 بلديات ضمن المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية.

ووجّه نائب رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب أحمد الشارف جولة تفقدية إلى المراكز الانتخابية ببلدية سبها، ورافقه نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزير الدفاع إحميد حومة، وشملت الجولة زيارة مقر الغرفة الأمنية المشتركة.

واستقبل مدير مديرية الأمن ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة للانتخابات اللواء خالد البسطة، ورئيس ديوان وزارة الداخلية اللواء عبدالسلام الشريف، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمنطقة الجنوبية اللواء عبدالله العكشي، الوفد الرسمي، واطلع المجتمعون على خطة التأمين المعتمدة للمراكز الانتخابية، ومستوى التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية المختلفة، واستمعوا إلى شروح تفصيلية حول الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

كما نفّذت القيادات الحكومية والأمنية جولة ميدانية شملت عددًا من المراكز الانتخابية بمدينة سبها، وعاينت الجاهزية الفنية واللوجستية، وآليات استقبال الناخبين، والإجراءات الأمنية المصاحبة، بما يعزز مشاركة واسعة وشفافة للمواطنين في هذا الاستحقاق الوطني الذي يشمل 32 مركزًا انتخابيًا ضمن بلدية سبها.

وشارك عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي في الانتخابات البلدية ببلدية طبرق، وأدلى بصوته مع انطلاق عملية الاقتراع صباح اليوم، ضمن 311 مركزًا انتخابيًا موزعة على 9 بلديات في إطار المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية.