مجلس النواب يرفض استمرار العبث بمصير البلاد ويدعو لتضافر الجهود

عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلسته السادسة بديوان المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس حمودة سيالة، وبحضور النائب الأول جلال الشويهدي، والنائب الثاني محمد لينو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن رئيس مجلس النواب قام في افتتاحية الجلسة بتقديم إحاطة حول آخر المستجدات في الساحة السياسية بالبلاد.

وتم خلال الجلسة الاتفاق علي إصدار بيان باسم مجلس النواب رداً علي الانقلاب الذي أعلنه خليفة حفتر.

هذا وقد ناقش النواب ما يتعلق باللائحة الداخلية للمجلس التي ستصدر قريبا لتنظيم عمل مجلس النواب.

وفي وقت لاحق، أصدر المجلس بياناً بشأن التطورات الراهنة.

وقال المجلس في بيانه، لإن من وصفه بـ”مجرم الحرب المتمرد” خرج في محاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية والاتفاق السياسي الليبي، الذي يعد الإطار السياسي الوحيد الممكن التأسيس عليه لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتأسيس الدولة المدنية.

وأكد البيان على رفض المجلس استمرار العبث بمصير البلاد، وطالب كافة أحرار الوطن في شرق البلاد وغربها وجنوبها التظافر لحماية البلاد من عودة الدكتاتورية، والحفاظ على وحدة البلاد.

كما طالب المجلس المجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ إجراءات حازمة ضد جرائم حفتر التي طالت الأبرياء وهدت السلم المجتمعي للبلاد.

وأعلن مجلس النواب أيضاً، عن ترحيبه بكل المبادرات السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتنتهج السلوك السياسي السلمي القوين استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن.