مجلس النواب يرفض المشاركة في لقاء القاهرة

أعلن مجلس النواب المنعقد في طرابلس، رفضه المشاركة في اجتماع أعضاء النواب المُزمع عقده في مصر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المجلس أن هذا اللقاء يأتي بدون محاور ولا أهداف ولا دواعي تستوجبه في هذا الوقت المفصلي من تاريخ الأمة الليبية

وأرجع المجلس في بيان، الأربعاء، سبب رفضه المشاركة إلى عدم حياد مصر في الحرب التي يشنها حفتر علي المناطق الرافضة للهيمنة العسكرية داخل الأراضي الليبية، وعلى رأسها العاصمة، مشيرًا أن هذا الأمر يُفقدها الأهلية لتبني أي مبادرة لحل الأزمة الليبية، ما لم تتراجع عن مواقفها السابقة وتُدين هذه الاعتداءات صارحة، وتتوقف عن دعم الحرب على طرابلس.

كما أعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه لموقف بعض نواب الشعب المؤيد لهذه الحرب علانية

وأبدى مجلس النواب ترحيبه بأي مبادرة سياسية من شأنها أن تجمع الفرقاء الليبيين تحت رعاية ليبية أو تُتبنى من قبل طرف نزيه ومحايد.