مجلس النواب يرفض توسع اختصاص الجنائية الدولية ويؤكد سيادة القضاء

تابعت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الإحاطة التي قدمها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، معربة عن استغرابها من تصريحاته بشأن توسيع نطاق ولاية المحكمة استناداً إلى إعلان قبول اختصاصها من قبل حكومة منتهية الولاية ومُسحوبة الثقة.

وأكدت اللجنة أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، مشددة على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني، وأن العدالة الوطنية تبقى الأسمى، ويجب على المحكمة أن تعمل ضمن إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التصرفات من قبل الحكومة المنتهية ولايتها واعتماد المحكمة على بسط ولايتها عليها تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا.

وكان أدلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أكد فيها توسيع نطاق ولاية المحكمة على ليبيا، مستنداً إلى إعلان قبول اختصاص المحكمة من قبل حكومة ليبية سابقة، رغم أنها منتهية الولاية وممسوحة الثقة.