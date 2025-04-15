مجلس النواب يرفض قرار تكليف «محمد تكالة» رئيساً لديوان المحاسبة

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “ضرورة عدم الاعتداد بالقرار الصادر عن محمد تكالة بشأن تكليفه رئيسا لديوان المحاسبة لحكم كون التكليف مخالفا للقانون والاتفاق السياسي، إذ يصدر عن مجلس النواب وليس عن المجلس الاستشاري”.

وقال بيان المجلس: “باطلاع المستشار رئيس مجلس النواب على صورة من كتاب محمد مفتاح تكالة، المذيل بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة، المؤرخ في 2025/04/14م، بإشاري (م. أ.د 2025/016.1) ، الموجه لـ”أحمد عون ضو ضو” بشأن تكليفه بمهام رئيس ديوان المحاسبة، فقد وجه بإبلاغ كل الجهات بعدم الاعتداد بما جاء في هذا الكتاب لمخالفته للقانون والاتفاق السياسي، وحتى لو تم التشاور مع مجلس الدولة فيما يتعلق بتكليف رؤساء المناصب السيادية، فإن قرار التكليف يصدر من مجلس النواب وليس من المجلس الاستشاري”.

وأضاف البيان: “بهذا صار إبلاغكم بفحوى توجيهات الرئيس للتفضل كل فيما يخصه بالتعميم على كافة الجهات التابعة لكم والخاضعة لإشرافكم لوضع ما تم التوجيه به موضع التنفيذ”.