مجلس النواب يستأنف جلساته الرسمية في بنغازي

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية في مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الثامن والتاسع من شهر رجب.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الجلسة ستُعقد يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، وستُخصص لمناقشة جدول الأعمال الذي جرى تعميمه على أعضاء المجلس.

وأشار إلى أن الدعوة تأتي في إطار تنظيم عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، وبما يضمن مناقشة الملفات المطروحة على جدول الأعمال وفق الآليات المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية.

ويعكس انعقاد هذه الجلسة توجه رئاسة مجلس النواب نحو استئناف الاجتماعات الرسمية، ودفع عجلة العمل البرلماني، وتعزيز دور المجلس في متابعة القضايا السياسية والتشريعية ذات الأولوية في البلاد.