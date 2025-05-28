مجلس النواب يستأنف جلسات الاستماع إلى برامج المترشحين لـ«رئاسة الحكومة»

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، 28 مايو 2025، أعمال جلسة مجلس النواب بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس، وذلك في إطار استكمال مناقشة برامج المترشحين لمنصب رئيس الحكومة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأن الجلسة تُعقد بحضور أعضاء المجلس، وتُبث مباشرة عبر قناة مجلس النواب “ليبيا المستقبل”، ضمن مسار الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات العملية السياسية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لاختيار رئيس حكومة جديد في ظل مساعٍ لتجاوز الجمود السياسي، وسط ترقب محلي ودولي لما ستسفر عنه جلسات الاستماع.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة استعراض برامج عدد من المترشحين، وطرح تساؤلات من قبل النواب حول خططهم التنفيذية لمعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، تمهيداً للوصول إلى تصويت نهائي لاختيار رئيس الحكومة الجديد.