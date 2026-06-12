دومة: بنغازي أصبحت مؤهلة لاستضافة الفعاليات الدولية

أفاد مكتب الإعلام التابع للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعضو الهيئة الرئاسية في المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي مصباح دومة، بوصول وفد برلماني من جمهورية نيبال إلى مطار بنينا الدولي صباح اليوم الجمعة، إلى جانب رئيس مجلس المستشارين في المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي علّام الكندري، وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس، الذي تستضيفه مدينة بنغازي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المكتب أن وفد مجلس النواب النيبالي يضم كرانتيش خا ديتال، شيف شانكار ياداف، رينو تشاند، وسانجايا داهال، حيث جرى استقبال الوفود من قبل مدير إدارة المراسم والتشريفات بديوان مجلس النواب علي الشامي، في إطار التوافد البرلماني المتواصل على المدينة للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

ويهدف المؤتمر، بحسب ذات المصدر، إلى جمع ممثلين عن برلمانات قارتي آسيا وأفريقيا، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات التشريعية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة البرلمانية بين الجانبين.

وفي تصريحٍ له، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو الهيئة الرئاسية في المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي مصباح دومة أن استضافة مجلس النواب الليبي للمؤتمر العام الثاني تعكس المكانة المتنامية للمجلس في العمل البرلماني الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ما تحظى به هذه الاستضافة من ثقة متزايدة في دوره وجهوده لتعزيز التعاون البرلماني المشترك.

وأضاف دومة أن هذا الحدث يمثل فرصة مهمة لتقوية أواصر التعاون بين القارتين الآسيوية والأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى حول القضايا والتحديات المشتركة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار وتوسيع الشراكات بين الدول.

كما أشار إلى أن اختيار مدينة بنغازي لاستضافة المؤتمر يعكس ما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، إلى جانب ما تحقق من استقرار ومشاريع إعمار وتنمية خلال السنوات الأخيرة، ما يجعلها مؤهلة لاحتضان فعاليات إقليمية ودولية بهذا الحجم.

وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب وعضو البرلمان الأفريقي يوسف الفاخري أن استضافة المؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 16 يونيو الجاري تعكس اهتمام ليبيا بهذا الحدث الدولي، مشيرًا إلى أن انعقاده يعزز عودة ليبيا إلى المشهدين الإقليمي والدولي، ويؤكد مكانتها كشريك فاعل في القضايا الأفريقية والآسيوية المشتركة.

وأوضح الفاخري أن المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يضم عددًا من الدول من القارتين، بما يعزز مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين، مؤكدًا أهمية تطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار جهود ليبية أوسع لتعزيز الحضور الدبلوماسي وتوسيع نطاق التعاون الدولي، عبر تنظيم فعاليات تسهم في دعم العلاقات متعددة الأطراف وترسيخ موقع ليبيا في المحافل الدولية.