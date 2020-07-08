مجلس النواب يستعرض أوضاع الجنوب الليبي

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة أحمد سيالة، والنائب الثاني لرئيس المجلس محمد آدم لينو ، وبحضور عضو مجلس النواب عن مدينة سبها محمد عبد السلام عريفة، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، وفداً مكوناً من عدد من الشخصيات والنشطاء من سكان الجنوب الليبي.

ودار اللقاء حول الصعاب التي يواجهها أهل الجنوب عامة، وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا، والوضع الأمني الهش في الجنوب الذي فاقم من معاناة سكانه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد أعضاء الوفد تأييدهم الكامل ودعمهم لمجلس النواب المنعقد في طرابلس، باعتباره السلطة التشريعية الشرعية والممثلة للشعب الليبي.

وعرض الحضور مطالبهم من مجلس النواب والتوجيهات المأمولة لحكومة الوفاق الوطني للتعامل مع الأزمات التي يمر بها الجنوب الليبي عموماً وعلى كافة الأصعدة.