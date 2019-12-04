مجلس النواب يستعرض أوضاع مطاري معيتيقة ومصراتة

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بان الاجتماع ناقش أوضاع مطاري معيتيقة ومصراتة، وموضوع الطائرة الليبية المحتجزة بدولة أوكرانيا.

كما تناول الاجتماع أوضاع الموانئ التابعة للشركة الليبية للموانئ، وبحث السُبل المناسبة لحل مشاكل الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس ومصراتة، والطريق السريع بطرابلس، وكذاك مشاكل الطريق الجنوبي الشويرف.

كما تم التطرق إلى موضوع الباخرة الليبية المحتجزة بدولة بلغاريا.