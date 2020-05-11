مجلس النواب يستعرض إجراءات إعادة المواطنين العالقين بالخارج

عقدت لجنة الصحة والبيئة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق رئيس لجنة إعادة العالقين وعضو اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا محمود التليسي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع استعرض المستجدات حول الإجراءات المتخذة لإعادة العالقين وسلامة تطبيق الشروط التي وضعتها اللجنة لحماية المجتمع من خطر انتشار هذا الفيروس، وعلى كفاءة الخدمات والإجراءات المتخذة مع المواطنين العالقين، لضمان سلامتهم وتوفير احتياجاتهم حتى وصولهم لأرض الوطن.

وتم التطرق إلى آليات التعامل مع كل ساحة وفق خصوصية وقيود هذه الدول والخطط المبذولة لنقل كل مجموعة من كل دولة على حدة.

واتفق المجتمعون على استمرار متابعة الملف للاطمئنان على سلامة الإجراءات وضمان عودة العالقين في أسرع وقت سالمين لوطنهم.

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