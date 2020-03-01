مجلس النواب يستعرض الأوضاع ببلدية مرزق

ناقش الاجتماع قرار اعتبار مدينة مرزق مدينة منكوبة. [مجلس النواب]

عقدت لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعاً الأحد، مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرزق.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلسن بأن رئيس المجلس التسييري للبلدية استعرض المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية، وطالب اللجنة بإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها البلدية.

كما ناقش الاجتماع القرار رقم (1027) لسنة 2019، الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن اعتبار مدينة مرزق مدينة منكوبة وتتطلب حماية للسكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية، وتسخير جميع الإمكانيات لمساعدة المدينة.

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