مجلس النواب يستعرض البرنامج الإصلاحي لدعم المحروقات

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الأحد، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، اجتماعها الدوري، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ومستشار اللجنة للسياسات العامة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة لأعمال الجهاز التنفيذي، والوقوف على آخر المستجدات في البرنامج الإصلاحي المقرر لإصلاح دعم المحروقات، وما قدمته حكومة الوفاق الوطني من مقترحات ضمن المشروع التنفيذي المنتظر في هذا الشأن.

هذا وناقش الحاضرون بشكل مستفيض البيانات الواردة ضمن مقترحات الحكومة والمتعلقة بالمعالجات المقترحة، لبرنامج إصلاح دعم المحروقات، والإطار الزمني الممكن اعتماده لتنفيذ الإصلاحات المقررة.