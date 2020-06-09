مجلس النواب يستعرض المبادرات المطروحة لمشروع وطني توافقي

عقد مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس، جلسته الـ12 اليوم الثلاثاء، بقاعة المجلس الرسمية في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس حمودة أحمد سيالة، وبحضور النائب الأول جلال صالح الشويهدي، والنائب الثاني محمد آدم لينو.

وافتتح رئيس مجلس النواب، الجلسة بالمباركة للشعب الليبي ولأعضاء المجلس بالانتصارات التي حققها الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق والقوات المساندة له، بتحرير العاصمة طرابلس، ومدن الغرب الليبي.

وأعرب رئيس المجلس عن سعادتة، بتحقيق الأمن بجنوب طرابلس، والذي مكن المجلس من العودة لعقد جلساته تحت قبة مجلس النواب، في القاعة الرسمية ركسوس المخصصة لعقد جلسات المجلس، وفق قوله.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الجلسة خصصت جدول أعمالها لمناقشة المبادرات المطروحة وأعمال اللجنة المشكلة من هيئة الرئاسة بخصوص تجميع المبادرات لوضع أساس لمشروع وطني توافقي متكامل.

واستمع مجلس النواب لإحاطة عضو مجلس النواب عن ترهونة أبو بكر سعيد، والتي ركزت على آخر مستجدات الوضع العام في مدينة ترهونة بعد تحريرها، وأطلع هيئة الرئاسة وأعضاء المجلس، عن الملف الأمني والخدمي والإنساني ومقترحات وسُبل المعالجة.