مجلس النواب يستعرض الوضع الاقتصادي الراهن وسُبل وضع الحلول

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعًا استثنائياً، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمجلس، أن الاجتماع يأتي لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن ووضع حلول عاجلة للقضايا التي تمس معيشة المواطن مثل سعر الصرف وعلاوة العائلة ورفع الدعم عن المحروقات.

كما تم التطرق للمذكرة الواردة للجنة من وزراة التخطيط بشأن معالجات اقتصادية مقترحة تتعلق بدعم الوقود وتقوية شبكة الأمن الأجتماعي.

وتم الاتفاق على التواصل مع الجهات المعنية بلجنة الاقتصاد وذلك في إطار التعاون لوضع خطة إستراتيجية لمشروع اقتصادي متكامل يتم على عدة مراحل لتحسين الوضع المعيشي وتطوير القطاع الخاص وتعديل القانون الذي يخضع له وتشجيع الاستثمار والذي من شأنه معالجة مشكلة البطالة وتفعيل دور الشباب في بناء الاقتصاد، بحسب المجلس.

هذا وناقش الحضور أيضاً، مدى إمكانية تنوع مصادر الدخل وفقاً للثروات التي تتمتع بها الدولة.