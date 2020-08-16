مجلس النواب يستعرض مستجدات المشهد الاقتصادي

عُقدت اليوم الأحد، بديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، جلسة عمل للجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الجلسة تم خلالها استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي الليبي وعرض المقترح المقدم من مستشار اللجنة بشأن عقد ورشة عمل لمتابعة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته السلطة التنفيذية والوقوف على أهم المحطات التي تعترضه.

هذا وقرر رئيس وأعضاء اللجنة دعوة الوزراء المعنيين بحكومة الوفاق الوطني والمسؤولين ذوي العلاقة بالمؤسسات الاقتصادية المعنية ببرنامج الإصلاح للمشاركة بالورشة المقترحة وتقديم خططهم ومشروعاتهم بالخصوص.

كما تطرق الحضور إلى ضرورة توسيع دائرة المشاركة في مثل هذه اللقاءات التخصصية واستشراف آراء الخبراء في الشؤون الاقتصادية.