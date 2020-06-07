مجلس النواب يستعرض مشروع الإدارة المحلية والتنمية المكانية والاقتصادية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعاً مشتركاً اليوم الأحد، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور لجنة الإدارة والحكم المحلي بالمجلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بان الاجتماع استعرض مشروع الإدارة المحلية وجوانب التنمية المكانية والاقتصادية المتعلقة بتفعيل قانون الحكم المحلي.

وقدّم مستشار المجلس الرئاسي للشؤون الإقتصادية محمد الحويج، عرضاً شاملاً للجوانب الاقتصادية المرتبطة بمشروع الإدارة المحلية، وآفاق التكامل الاقتصادي بين المناطق في ليبيا، ونحو ترسيخ العمل بمبدأ اللامركزية الاتحادية، وتمكين البلديات والمجتمعات المحلية من إدارة مواردها المالية والمادية بشكل أكثر فاعلية لصالح المدن والبلديات والمواطن الليبي في مختلف ربوع الوطن، بحسب مكتب الإعلام بمجلس النواب.