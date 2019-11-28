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مجلس النواب يستعرض مع رئاسة الأركان مستجدات العمليات العسكرية

عين ليبيا | آخر تحديث: 28 نوفمبر 2019 - 15:13
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ناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه قوات بركان الغضب. [مجلس النواب]
عقد رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس “الصادق الكحيلي” اجتماعًا الأربعاء، مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الفريق ركن “محمد الشريف”، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

ويأتي الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي بالمجلس، للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالعمليات العسكرية لصد العدوان على طرابلس.

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كما ناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه قوات بركان الغضب، وبحث كيفية إيجاد سُبل لتذليلها من قِبل الجهات المعنية.

هذا وأبدى «الكحيلي» استعداد المجلس لتقديم كل الدعم لقوات بركان الغضب في سبيل تحقيق النصر على قوات حفتر.

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