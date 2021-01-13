مجلس النواب يستعرض مع لجنة 5+5 مستجدات المسار العسكري

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة أحمد سيالة؛ أعضاء لجنة 5+5 عن حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وحضر عن اللجنة كل من اللواء أحمد أبو شحمة، والعميد مختار النقاصة، والعميد الفيتوري غريبيل، والعميد رضوان الغراري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع ناقش آخر المستجدات المتعلقة بالمسار العسكري والأمني؛ وتقديم صورة شاملة عن الوضع العسكري الحالي؛ والمعوقات التي تواجه تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

كما أبدى رئيس المجلس اهتمامه بمتابعة مستجدات وتفاصيل إجراءات وقف إطلاق النار، ومتابعة مراحل المسار العسكري والأمني، مؤكدا أهمية الجانب الأمني وتأثيره على العملية السياسية واستقرار البلاد، مبدياً دعمه الكامل للجنة العسكرية والدور الإيجابي الذي تقوم به نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وفق قوله.