مجلس النواب يستقبل وفداً دولياً لبحث ملف المصالحة الوطنية

استقبلت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، مدير مؤسسة بيرد الألمانية والمكلف من وزارة الخارجية السويسرية، دانيال ستروكس، والوفد المرافق له الذي ضم كلًا من طارق الصديق من مكتب التخطيط بالمؤسسة، ومفتاح الحرير مدير مركز الحوار الليبي بالجامعة الليبية الدولية، والدكتور أشرف الكريمي مقرر مركز الحوار الوطني بالجامعة الليبية الدولية.

وجرى اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث رحبت اللجنة بالوفد الزائر، مشددة على حرصها على عقد هذا الاجتماع رغم تزامنه مع جلسة المجلس، تأكيدًا على أهمية ملف المصالحة الوطنية، والذي اعتبرته من أبرز أولويات عملها في المرحلة الراهنة.

وأكدت اللجنة أن مجلس النواب قام بواجبه في هذا الملف، بإعداد قانون المصالحة الوطنية والمشاركة الفاعلة في الملتقيات الوطنية، بما فيها ملتقى الإعداد للمؤتمر الجامع التحضيري الذي عقد في طرابلس مطلع يناير 2023، مشيرة إلى أن المجلس يُمثل جميع أقاليم ليبيا بشكل موحد.

كما استعرضت اللجنة الأوضاع في مدينة بنغازي، التي احتضنت المقر الدستوري للمجلس، مبيّنة أنها مرت بفترات صعبة قبل أن تتمكن القوات المسلحة العربية الليبية من القضاء على الجماعات المتطرفة، لتدخل المدينة اليوم، ومعها مدن الشرق والجنوب، مرحلة إعادة الإعمار.

ودعت اللجنة إلى ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء الانقسام المؤسسي لما له من دور محوري في تحقيق الاستقرار وحماية الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية.

وثمّنت اللجنة الدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي في دعم جهود المصالحة من خلال مبادراته لتعزيز الحوار وتقديم خبراته في معالجة النزاعات داخل القارة، مؤكدة على أهمية استمرار التنسيق معه كشريك أساسي في تحقيق السلام، مع التشديد على ضرورة مشاركة الأجهزة الأمنية في عملية المصالحة لضمان نجاحها.

من جانبه، أعرب دانيال ستروكس عن شكره للجنة على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن مهمته في ليبيا تتركز على الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بملف المصالحة. كما أشاد بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا السياق، موضحًا أنه سيشارك اللجنة بنتائج زيارته في وقت لاحق.

وفي ختام اللقاء، جددت اللجنة تأكيدها على أن مشروع المصالحة الوطنية يُعد من أهم المشاريع للدولة الليبية، مشيدة بجهود المجلس الرئاسي في تنظيم ورش العمل حول هذا الملف، مؤكدة أن نجاح المصالحة يتطلب أولًا حل الانقسام المؤسسي وتشكيل حكومة موحدة تمثل كل الليبيين.