مجلس النواب يستكمل مراجعة مشروع قانون «الصحة النفسية»

ترأس نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور حسن الزرقاء اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة مشروع قانون الصحة النفسية، الذي عقد اليوم الأحد في مقر ديوان مجلس النواب، بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون.

وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مشروع القانون بكافة جوانبه الفنية، بما يضمن شمولية النص وتناغمه مع الاحتياجات الصحية والنفسية للمواطنين.

وبذلك أنهت اللجنة مناقشة مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، على أن يُحال مشروع القانون في صيغته النهائية إلى لجنة الصحة والبيئة لعرضه على مجلس النواب تمهيداً للتصويت عليه واعتماده.

ويشكل مشروع قانون الصحة النفسية خطوة مهمة في تعزيز الرعاية الصحية في ليبيا، إذ يسعى إلى تنظيم خدمات الصحة النفسية وحماية حقوق المرضى.

وسبق أن ناقش مجلس النواب عدة مشاريع قوانين صحية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وسط اهتمام متزايد بمسائل الصحة النفسية وتأثيرها على المجتمع الليبي بعد سنوات من الصراعات والتحديات الاجتماعية.