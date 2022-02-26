مجلس النواب يستلم التشكيلة الوزارية لحكومة «باشاغا»

أفادت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، بأن رئاسة مجلس النواب استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا وستعرض خلال جلسة برلمانية، يوم الاثنين المقبل 28 فبراير، مؤكدة على انتهاء فتحي باشاغا من تشكيل حكومته الجديدة.

وقالت الخوجة في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “رئاسة مجلس النواب الليبي وجهت دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الأسبوع القادم، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة طبرق”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان باشاغا قد انتهى من مشاوراته وتشكيل حكومته الجديدة، أكدت أنه “نعم لقد انتهى من تشكيل حكومته الجديدة وقد قام بإرسالها لرئاسة مجلس النواب الليبي وستعرض التشكيلة الحكومية خلال جلسة البرلمان وبعدها تتم عملية التصويت عليها”.

وأشارت الخوجة إلى أنه “وفقا للائحة، فهي تنص على أن منح الثقة تستلزم الأغلبية المطلقة 50+1 والنصاب 86”.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المُكلّف فتحي باشاغا، الخميس الماضي، جهوزية التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى مجلس النوّاب.