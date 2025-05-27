مجلس النواب يستمع إلى برامج مرشحي رئاسة الحكومة ويؤكد عزمه تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تمهيداً للانتخابات

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، ووفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، خُصصت الجلسة للاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة، على أن تستكمل عملية الاستماع لباقي المرشحين في جلسة يوم غد.

وفي ختام الجلسة، ألقى رئيس مجلس النواب كلمة شدد فيها على أهمية توحيد السلطة التنفيذية، باعتبارها خطوة أساسية نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد أن مجلس النواب أصدر القوانين اللازمة لهذا الاستحقاق، بما في ذلك قانون انتخاب الرئيس، وقانون انتخاب مجلس الأمة، إلى جانب التعديل الدستوري الثالث عشر.

وأوضح المستشار صالح، أن ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة قُبلت وفق الآلية المتفق عليها مع مجلس الدولة، بعد حصولهم على تزكيات من أكثر من مائة عضو من كلا المجلسين، مما يعكس رغبة مشتركة في تشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى أن المجلس تلقى ردودًا مكتوبة من النائب العام بشأن بيانات المترشحين، مؤكدًا أن حق الترشح مكفول لكل من تنطبق عليه الشروط القانونية.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى دعم محلي ودولي لتوحيد السلطة التنفيذية، محذرًا من أن استمرار الانقسام قد يؤدي إلى الفوضى ويهدد وحدة البلاد.

كما أعلن عن جلسة مرتقبة لاختيار رئيس الحكومة، ستُدعى إليها بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول المعنية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على جاهزية مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وتلبية مطالب الشعب الليبي.