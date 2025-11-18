مجلس النواب يستنكر اتفاقية الأمم المتحدة وقطر ويعتبرها تجاوزاً لـ«الحياد»

أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بيانًا شديد اللهجة استنكرت فيه توقيع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اتفاقية تمويل خارطة الطريق مع الحكومة القطرية، معتبرة هذا التصرف تجاوزًا خطيرًا لمبادئ الحياد والمهنية التي يجب أن تلتزم بها البعثة في تعاملها مع الشأن الليبي.

وأوضحت اللجنة أن هذا التدخل يمثل محاولة لتدويل الأزمة الليبية وفرض مشاريع خارجية تتقاطع مع مصالح الشعب الليبي وطموحاته في الاستقرار والسيادة، مؤكدة رفضها الكامل لهذا السلوك.

كما أعربت عن استغرابها من انخراط دولة أجنبية في تمويل مسار سياسي يفترض أن يكون داخليًا بين الليبيين، محذرة من تداعيات هذه الخطوة على العملية السياسية وفرص الحل الحقيقي.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لما ورد في بيان رئيس الحكومة الليبية بشأن وقف التعامل مع البعثة الأممية، داعية إلى مراجعة شاملة لدورها وإعادة تقييم استمرار وجودها في حال استمرار تجاوز حدود تفويضها والانحياز لطرف سياسي على حساب مصالح الوطن.