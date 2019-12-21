مجلس النواب يستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه قصف المدن الليبية

أدان مجلس النواب المنعقد في طرابلس، القصف الذي تعرضت له مدن مصراتة ومسلاتة وزليتن، بالطيران المُسيَّر والمقاتل الداع لحفتر، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين.

وقال المجلس في بيان له، السبت، أن هذا الأمر يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الوطني والمواثيق الدولية، وخرقًا واضحا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا.

كما استنكر مجلس النواب صمت المجتمع الدولي تجاه القصف الذي تتعرض له المدن الليبية بعيدا عن خطوط القتال، والذي يتم برعاية من دول عربية وأوروبية، وأضاف يقول:

كما نؤكد أن صمت المجتمع الدولي لن يثنينا عن المضي قدماً في صد العدوان وملاحقة ومساءلة القائمين به والداعمين له على السواء.

وبارك المجلس في بيانه، الانتصارات التي تحققها قوات بركان الغضب واقترابها من تحرير مدينة ترهونة التي وقعت فريسة القبضة العسكرية للقوات متعددة الجنسيات التي يقودها خليفة حفتر، بحسب البيان.

واختتم مجلس النواب بيانه بالقول: