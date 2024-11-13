مجلس النواب يشارك افتراضياً في اجتماع البرلمانات الإفريقية

شارك رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب فارس رزق، ممثل المنطقة الشمالية، في مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية.

وجاءت المشاركة عبر الاتصال المرئي المباشر في الاجتماع الأول لمجلس المستشارين القانونيين في البرلمانات الإفريقية المنتخب في شهر أكتوبر في دولة زيمبابوي بحضور جميع اعضاءه.

حيث تم خلال الاجتماع مراجعة تقارير الندوة الرئيسية السابعة للمستشارين القانونيين وكذلك مناقشة قرارات الندوة حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتطوير الصياغة التشريعية في البرلمانات الإفريقية ، و شهد الاجتماع وضع خطه عمل لتطبيق القرارات بالإضافة إلى متابعه بعض الموضوعات الخاصة بالعدد القادم للمجلة كما تم مناقشة دستور اللجان وكذلك مناقشة تجهيز اللجان الفرعية لتخفيف العمل على اللجان البرلمانية و تحديث المعلومات على موقع مجلس المستشارين القانونيين .

كما شهد الاجتماع انتخاب السيد “تانتدا أسف ” من البرلمان الاوغندي نائباً لرئيس مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية .