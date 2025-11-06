مجلس النواب يشارك بأعمال البرلمان الإفريقي لاعتماد قانون «حماية التربة»

شارك أعضاء مجلس النواب الليبي في البرلمان الإفريقي يوسف الفاخري، سالم قنان، عبدالقادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة في الجلسات العامة لدور الانعقاد السادس للبرلمان الإفريقي المنعقد بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الجلسات شهدت عرضًا واعتمادًا للقانون النموذجي للإدارة المستدامة للتربة في إفريقيا، المقدم من لجنة الاقتصاد الريفي والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن الجلسة تطرقت أيضًا إلى مناقشة مشروع القانون النموذجي لتنفيذ قرارات الهيئات الإفريقية لحقوق الإنسان، إلى جانب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة خلال الأسبوع الأول من الدورة الحالية.