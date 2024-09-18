مجلس النواب يشارك بأعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية

شارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الوطنية الافريقية.

هذا وانطلقت أعمال المؤتمر، اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان الافريقي في مدينة ميدراند بجنوب افريقيا، تحت شعار ” تعليم افريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل الملائم على مدى الحياة في أفريقيا”، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات الوطنية الافريقية ومسؤولو الاتحاد الافريقي و ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وسيناقش المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الوطنية الافريقية السلام والأمن في أفريقيا واثرها على التكامل القاري والتنمية الاقتصادية و انعدام الأمن الغذائي والطاقة في القارة وكيفية مساهمة البرلمانات الوطنية في تعزيز الإنتاج والاكتفاء الذاتي من الغذاء والطاقة وكذلك فعالية الترتيبات المؤسسية للبرلمان الافريقي وكيفية ارتباطها بالبرلمانات الوطنية الافريقية بالإضافة إلى استعراض البيان الصادر عن المؤتمر السابق والإجراءات المتخذة والقضايا العالقة التي يتعين على البرلمان الافريقي و البرلمانات الوطنية تنفيذها.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات الوطنية والإقليمية وبرلمان عموم أفريقيا في التصدي للتحديات التي تواجه القارة من منظور برلماني والحفاظ على تنسيق وثيق بين البرلمانات الوطنية والإقليمية وبرلمان عموم أفريقيا في توحيد المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأن القضايا المتعلقة بأفريقيا وكذلك تسليط الضوء على تدهور حالة السلام والأمن في القارة وتسخير الدبلوماسية البرلمانية لضمان السلام الدائم.

الجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الوطنية الافريقية الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء يستمر على مدى يومين.