مجلس النواب يشارك باجتماعات «الاتحاد البرلماني الدولي»

شاركت عضو مجلس النواب ربيعة ابوراص، عضو الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات اللجنتين الدائمتين للسلام والأمن الدولي والتنمية المستدامة، التي عُقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي.

وتناولت لجنة السلام والأمن الدولي “دور البرلمانات في تعزيز حل الدولتين في فلسطين”، حيث “تم التوصل إلى التصويت بالتوافق بناء على رغبة الوفد الفلسطيني بين كافة المجموعات الجيوسياسية الأفريقية والعربية والآسيوية والأوروبية واللاتينية على مشروع قرار حل الدولتين”.

كما ناقشت لجنة التنمية المستدامة “الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر طويل الأمد للنزاعات، بما فيها النزاعات المسلحة على التنمية المستدامة”، وخلصت اللجنة إلى “اعتماد الوثيقة الختامية لأعمالها”.

الجدير بالذكر، “أنه من المقرر أن تعتمد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي قرارات بشأن البند الطارئ، إلى جانب القرارات الناتجة عن أعمال اللجنتين، بما يعكس التوافق الدولي حول أهمية دور البرلمانات في معالجة قضايا الأمن والسلام وتعزيز التنمية المستدامة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم”.