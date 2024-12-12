مجلس النواب يشارك باجتماعات البرلمان العربي في القاهرة

بحضور اعضاء مجلس النواب الليبي، الأعضاء بالبرلمان العربي الدكتور عبدالسلام نصية وحسن البرغوثي وابو صلاح شلبي، عقدت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي سلسلة اجتماعات اليوم الخميس، بمقر البرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، “آخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي في ظل تسارع الأحداث الجارية، فيما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي وما تلقيه الأوضاع السياسية من تداعيات على الوضع الاقتصادي وتأثيره على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي”.

كما تطرقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان “إلى مشروع قانون عربي استرشادي بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي، بالإضافة إلى مناقشة رؤية عربية لحماية الرموز والمعتقدات الدينية وحظر الإساءة إليها، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2024م”.