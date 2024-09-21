مجلس النواب يشارك باجتماعات البرلمان الأفريقي

شارك عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات في البرلمان الأفريقي سالم قنان في اجتماعات اللجنة، التي عُقدت على مدى ثلاثة أيام بمقر البرلمان الأفريقي في جنوب أفريقيا.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات، من ضمنها ملف اللاجئين وملف عديمي الجنسية وكيفية حل هذه الإشكاليات، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية وحقوق المهاجرين في التعليم والرعاية الصحية.

كما شارك في هذه الاجتماعات أساتذة وباحثون من منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك باحثون من الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبعد المناقشات تم التوصل إلى إعداد مشروع قانون في هذا الصدد، سيعرض في شهر نوفمبر على اللجنة لإحالته إلى الاتحاد الأفريقي.