مجلس النواب يشارك باجتماعات «البرلمان العربي» في بغداد

شارك عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب وعضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، في اجتماع لجنة فلسطين، في العاصمة العراقية بغداد، حيث ترأس الاجتماع رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة فلسطين، محمد بن أحمد اليماحي.

وتناول الاجتماع “مناقشة البيانات الصادرة عن البرلمان العربي بشأن القضية الفلسطينية في الفترة من نهاية فبراير وحتى التاسع عشر من أبريل الجاري”. كما تم “مناقشة مشروع قرار البرلمان العربي بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة”.

وشهد الاجتماع “تبادل الآراء والبحث في سبل دعم القضية الفلسطينية على المستويات العربية والدولية، وذلك في إطار تعزيز الجهود العربية الموحدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”.