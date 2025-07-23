مجلس النواب يشارك باجتماعات «البرلمان الإفريقي» في جوهانسبرغ

يشارك عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، الأعضاء في البرلمان الإفريقي، في اجتماعات البرلمان الإفريقي المنعقدة بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، والتي تستمر خلال الفترة من 17 إلى 31 يوليو الجاري.

ويضم الوفد البرلماني كلًا من عضو هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي يوسف الفاخري، إلى جانب الأعضاء: صالح قلمة، عبدالقادر يحيى، أسماء الخوجة، وسالم قنان.

وشهد اليوم الأول من الاجتماعات انعقاد الجلسة العامة، التي خُصصت لمناقشة ملف تمويل الاتحاد الإفريقي وسبل توفير الموارد المالية للمؤسسات التابعة له.

وقدّم رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالموازنة والشؤون المالية في الاتحاد الإفريقي عرضًا تضمن أبرز التحديات التي تواجه تمويل الاتحاد، بالإضافة إلى الآلية المتبعة في إعداد الميزانية السنوية للعام 2026.