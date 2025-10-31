مجلس النواب يشارك باجتماعات «البرلمان العربي» في مصر

شارك أعضاء مجلس النواب في البرلمان العربي أبو صلاح شلبي، أحلام اللافي، حسن البرغوثي، وعبدالسلام نصية، في الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، وبحضور رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي رولاند باتريسيو.

وناقشت الجلسة عددًا من القضايا المتعلقة بالشأن العربي، أبرزها القضية الفلسطينية، حيث أشاد أعضاء البرلمان العربي بالدورين العربي والدولي في وقف العدوان الصهيوني على غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدوا على أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يبدأ وينتهي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع ضرورة إعادة إعمار غزة.

وفيما يخص الشأن الليبي، جدد البرلمان العربي موقفه الثابت في دعم الشعب الليبي، مؤكدًا على وقوفه إلى جانب جهود استكمال الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وآمنة ومستقرة.

كما شهدت الجلسة العامة انتخاب ممدوح الصالح من البحرين نائبًا لرئيس البرلمان العربي.