مجلس النواب يشارك باجتماعات «البرلمان العربي» في مصر

شارك عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، الاثنين، في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الرسائل الصادرة من البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة و البرلمانات الإقليمية حول القضية الفلسطينية وكذلك الرسائل الواردة للبرلمان بالإضافة إلى البيانات الصادرة خلال الفترة ما بين الاجتماع السابق و الحالي، كما ناقشت اللجنة مشروع القرار الذي سيعرض على البرلمان العربي في جلسته المزمع عقدها يوم الأربعاء حول فلسطين.
و أكد عضو مجلس النواب على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية و رفض تهجير الفلسطينيين بكل أشكاله وأساليبه، كما أكد على ضرورة دعم الموقف المصري و السعودي بكل الوسائل الشعبية و الدبلوماسية والمادية مقدماً اقتراحاً لإنشاء صندوق عربي لدعم هذه المواقف.
وأشاد نصية بصمود الشعب الفلسطيني الذي وجه رسالة قوية من خلال السيل البشري لآلاف المواطنين الفلسطينيين نحو ركام ديارهم في مشهد مهيب يجسد التشبث بالأرض، مضيفاً بأن الدور الآن على الشعوب والنظام الرسمي العربي للصمود في وجه الغطرسة والظلم والجبروت .
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