مجلس النواب يشارك باجتماعات «البرلمان العربي» في مصر

شارك عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، الاثنين، في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الرسائل الصادرة من البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة و البرلمانات الإقليمية حول القضية الفلسطينية وكذلك الرسائل الواردة للبرلمان بالإضافة إلى البيانات الصادرة خلال الفترة ما بين الاجتماع السابق و الحالي، كما ناقشت اللجنة مشروع القرار الذي سيعرض على البرلمان العربي في جلسته المزمع عقدها يوم الأربعاء حول فلسطين.

و أكد عضو مجلس النواب على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية و رفض تهجير الفلسطينيين بكل أشكاله وأساليبه، كما أكد على ضرورة دعم الموقف المصري و السعودي بكل الوسائل الشعبية و الدبلوماسية والمادية مقدماً اقتراحاً لإنشاء صندوق عربي لدعم هذه المواقف.

وأشاد نصية بصمود الشعب الفلسطيني الذي وجه رسالة قوية من خلال السيل البشري لآلاف المواطنين الفلسطينيين نحو ركام ديارهم في مشهد مهيب يجسد التشبث بالأرض، مضيفاً بأن الدور الآن على الشعوب والنظام الرسمي العربي للصمود في وجه الغطرسة والظلم والجبروت .