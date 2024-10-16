مجلس النواب يشارك باجتماعات لجنة «التنمية المستدامة» في جنيف

شاركت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، بصفتها عضو الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وتناولت الاجتماعات على مدار ثلاثة أيام متتالية، “اعتماد جدول أعمالها والموافقة على المحاضر الموجزة لاجتماعات اللجنة التي عقدت في الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف (مارس 2024) ومناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من التأثير الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة على التنمية المستدامة والذي سيتم اعتماده في أبريل 2025 بعد استيفاء النقاشات وتضمين الاقتراحات المقدمة من البرلمانيين والخبراء”.

كما تم الاطلاع على “الاستعدادات للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) في أذربيجان وذلك لتبادل وجهات نظر أعضاء اللجنة حول مسودة وثيقة النتائج، واخذ ملاحظات الوفود المشاركة لتضمينها في الوثيقة الختامية ل (COP29) بالإضافة إلى مناقشة جماعية حول موضوع ” نحو نظام مالي عالمي عادل: دور البرلمانات في منع التهرب الضريبي للشركات وتحقيق التنمية المستدامة”.

وقامت عضو مجلس النوابربيعة بوراص، بمداخلة تضمنت تقديم “مقترح لوقف إطلاق النار في مناطق النزاع لما تشكله الحروب من مخاطر على حياة الانسان والأرض وتأثيرها بشكل سلبي على المناخ”، مؤكدة في مداخلتها “على أهمية دعم الشباب وتأهيلهم من خلال برامج التمويل المعد للتصدي لتحديات المناخ”.

كما أكدت “على أهمية توجيه الميزانيات من خلال البرلمانات إلى دعم الاقتصادات البديلة والطاقة النظيفة ودعم الأنظمة البيئية وتسخير الأموال في حماية البيئة بدلاً من دعم الميزانيات لبرامج التسليح والحروب”.

واستدلت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، خلال مداخلتها “بالتجربة الليبية مع مشروع وقف إطلاق النار الذي تم اعتماده في مخرجات اتفاق برلين وأثره الايجابي على خلق بيئة تنافسية على مشاريع الإعمار وعودة الحياة، وحثت على الاستفادة من التجربة الليبية في مشروع وقف إطلاق النار الذي ساهم بشكل مباشر في إخماد الحروب داخل ليبيا”.