مجلس النواب يشارك باجتماع استثنائي لـ «الاتحاد البرلماني العربي» في القاهرة

شارك عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، لأحد، في الاجتماع الاستثنائي للدورة السابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، القاهرة.

ناقش الاجتماع تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل ميثاق الاتحاد، و تم الاتفاق على تعديل عدد من مواده.

كما تناول المجتمعون بند استضافة مقر الاتحاد البرلماني العربي، حيث قدمت ليبيا طلبًا لاستضافة المقر في مدينة بنغازي ، وفيما يتعلق بتحديد موعد الدورة الثامنة والثلاثين للاتحاد، اتفق الحاضرون على عقدها في الجزائر خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل.

كما شهد الاجتماع المصادقة على الحساب الختامي لميزانية الاتحاد البرلماني العربي لعام 2024.