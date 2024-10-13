مجلس النواب يشارك باجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي فوزي النويري، رفقة عضو مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي عبدالسلام نصية، في الاجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية المُشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ214 للمجلس الحاكم.

وتناول مشروع جدول أعمال هذا الاجتماع “إقرار جدول الأعمال والاستماع لعرض مُقدم من ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال المجموعة الجيوسياسية العربية منذ الجمعية العامة الـ148”.

كما تم الاتفاق “على إدراج بند طارئ بشأن فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي والاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد، واتخاذ موقف موحد ومتناغم يدعم وصول المرشح للمناصب الشاغرة في انتخابات جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات الوطنية خلال الاجتماع الذي سيعقد في جنيف بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ149”.

النائب الأول يشارك في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية للاتحاد البرلماني الدولي

كما شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي فوزي النويري، في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الافريقية للاتحاد البرلماني الدولي المُنعقد بمدينة جنيف.

وتناول مشروع جدول أعمال هذا الاجتماع ملخص عن “اجتماع المجموعة الإفريقية (جنيف 22 مارس 2024م) وتقرير مُمثلي المجموعة الإفريقية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك البند الطارئ المقرر إدراجه في جدول أعمال الجمعية العامة الـ149 والشواغر خلال اجتماع الجمعية العامة الـ149 بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مكتب المجموعة الإفريقية (الرئيس، المنطقة الفرعية الجنوبية) ومايستجد من أعمال”.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ149للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.