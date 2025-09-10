مجلس النواب يشارك باجتماع «الاتحاد البرلماني العربي» في مصر

شارك عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية، في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتناول جدول أعمال الاجتماع مناقشة تقرير الأمانة العامة للاتحاد عن دور الانعقاد السابق، وتقارير اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة الخاصة بتعديلات اللائحة الداخلية للمجموعة العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي.

كما تم مناقشة تعديل آلية التصويت على البند الطارئ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتعديلات على النظام الداخلي بما يتماشى مع ميثاق الاتحاد، إضافة إلى تعديل اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي وتشكيل عضويتها.

وشارك الدكتور عبدالسلام نصية كعضو في لجنة جائزة التميز البرلماني عن دولة ليبيا، كما تم خلال الاجتماع مناقشة البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة البرلمانية العربية في أعمال الجمعية العامة الـ151 المزمع عقدها في أكتوبر المقبل، إلى جانب مشروع الموازنة للعام 2026 وتحديد مكان انعقاد الدورة الأربعين للجنة التنفيذية.

وخلال مداخلته، شدد الدكتور نصية على أهمية تدوير عضوية اللجان المختصة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية بما يراعي التوزيع الجيوسياسي، مشيراً إلى أن التاسع من سبتمبر الجاري يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي بمدينة سرت، مطالباً بتوجيه رسالة تهنئة للاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات العربية–الأفريقية، كما دعا إلى عقد الاجتماع القادم للجنة بمقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي.