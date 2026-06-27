مجلس النواب يشارك باجتماع «البرلمانات العربية» في مصر

انطلقت، السبت، في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الجلسة الخاصة للاجتماع الثامن للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمشاركة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى جانب رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية ورؤساء الوفود المشاركة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية استعراض جدول أعمال الاجتماع، الذي يركز على عدد من الملفات والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وبحث المشاركون سبل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتطوير آليات التنسيق بين المجالس والبرلمانات العربية، بما يسهم في بناء مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ويعزز من دور المؤسسات التشريعية العربية في دعم الاستقرار والتنمية.

كما ناقش الاجتماع آليات الارتقاء بالتعاون البرلماني العربي وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين الدول العربية، إلى جانب بحث سبل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كأداة لدعم العلاقات العربية وتعزيز الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية.

ويولي المشاركون أهمية خاصة لتطوير قنوات التواصل والتنسيق بين البرلمانات العربية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجالات التشريعية والرقابية، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

وتأتي مشاركة رئيس مجلس النواب الليبي في إطار الحضور الليبي المستمر ضمن أعمال المؤسسات البرلمانية العربية، وحرص مجلس النواب على دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون العربي المشترك وتوحيد الرؤى تجاه القضايا ذات الأولوية.

ومن المتوقع أن تصدر عن الاجتماع مجموعة من التوصيات والمخرجات التي تستهدف تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية ودعم العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد اجتماع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز الفعاليات البرلمانية العربية، حيث يوفر منصة للحوار والتشاور بين القيادات التشريعية في الدول العربية بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة، كما يهدف إلى تعزيز التنسيق البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية وتوحيد المواقف تجاه التطورات الإقليمية والدولية.