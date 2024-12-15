مجلس النواب يشارك باجتماع البرلمان العربي في مصر

شارك اعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي،حسن البرغوثي، عبدالسلام نصية وابو صلاح شلبي، في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي اليوم بالقاهرة في جمهورية مصر العربية.

وناقشت الجلسة “تقارير اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، كما أشادت لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي في البرلمان العربي من خلال بيان لها بالدور الهام والجهود التنموية المبذولة في ليبيا الذي تقوم به الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة حماد وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة بالقاسم خليفة حفتر، من خلال المشروعات الكبرى في البنية التحتية و تطوير المناطق المتضررة و التنمية الاقتصادية و الطاقة والصحة”.

كما أشاد البيان “بحرص و التزام دولة ليبيا بتحقيق الاستقرار و التنمية المستدامة وإصرارها على تخطي كافة الصعوبات السياسية و الاقتصادية”.

يذكر أن “الجلسة ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية و العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتوغل الصهيوني في الأراضي السورية”.