مجلس النواب يشارك باجتماع دولي لمناقشة قضايا «حقوق الإنسان»

شارك عضوا مجلس النواب، صالح قلمه وسالم قنان، في الاجتماع المشترك الذي جمع لجنة العدل وحقوق الإنسان ولجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الأفريقي.

وشهد الاجتماع مناقشة موضوع الاتحاد الأفريقي للعام 2025م تحت عنوان: “العدالة للأفارقة والأشخاص ذوي الأصول الإفريقية من خلال التعويضات”، بالإضافة إلى دراسة مشروع القانون النموذجي بشأن تنفيذ قرارات حقوق الإنسان.

كما تم عرض حالة حقوق الإنسان في إفريقيا واستعراض موضوع عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، ودور البرلمان الأفريقي في دعم هذا الإطار.