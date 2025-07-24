مجلس النواب يشارك باجتماع لجنة «حقوق الإنسان» في البرلمان الإفريقي

شارك عضو مجلس النواب الليبي، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإفريقي، صالح قلمة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإفريقي مع شبكة المؤسسات الإفريقية.

وخُصص الاجتماع لمناقشة واعتماد مذكرة التفاهم بين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإفريقي وشبكة المؤسسات الإفريقية، في إطار تعزيز التعاون والتكامل في مجال حماية حقوق الإنسان على مستوى القارة.

وكان واصل أعضاء مجلس النواب الليبي، النواب يوسف الفاخري، سالم قنان، عبدالقادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة، مشاركتهم في جلسات البرلمان الإفريقي المنعقدة بمدينة ميدراند في جنوب أفريقيا.

وشهد يوم أمس مناقشة ورقة مقدمة من اللجنة الدائمة بالاتحاد الإفريقي المعنية بالعدالة وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا والمهجر، بمشاركة رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي.